Suat Kaya: "Son saniye galibiyeti kaçırdık"

Boluspor'un Teknik Direktörü Suat Kaya, İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediğini ve son saniye galibiyetini kaçırdıklarını ifade etti.

Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya, İstanbulspor karşısında son saniye galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Boluspor, deplasmanda oynadığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Takımımızın ikinci yarıda, ilk yarıdan daha iyi olduğunu gördük. Daha iyi mücadele vardı. İlk yarıda sadece bir şut, korner vardı. Oyuncular savunmayı tercih etti. İkinci yarı altyapımızdan 4 oyuncuyu değerlendirdik. Son saniye galibiyeti kaçırdık. Zaten iddiamız olmayan turnuvanın son maçımızı oynadık. Aynı İstanbulspor gibi biz de az süre alan oyuncuları ve alt gruptaki oyuncularımızı oynattık. Maç berabere bitti. Mücadeleden memnunum. Onlar da karşılığını alacaklar. Şimdi konsantre olmamız gereken hafta sonundaki Iğdır maçı. Yarından itibaren onun çalışmasına başlayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
