Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Kötü Performans İçin Özür Diledi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 3-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Mustafa Er, camiadan özür dilediğini, kötü oyun ve kötü bir netice alındığını söyledi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın iyi oynamadığını, rakibin yaklaşık 50 dakika boyunca 10 kişi mücadele ettiğini hatırlattı.

İkinci yarı oyuna bir türlü giremediklerini belirten Er, "Belki bir yada iki pozisyon ürettik. Üretken ve baskılı oynamamız gerekiyordu. Ama maalesef çok ama çok basit goller yedik. Ceza sahasında gereksiz bir çekme ve penaltı ve ardından gol geldi." diye konuştu.

Er, mazeret üretilmeyecek bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Bizim için dokuz haftanın en olumsuz maçı diyebilirim. Rakiplerimizden bir tanesiydi çünkü. Kırmızı karttan sonra giren oyunculardan da istediğimiz verimi alamadık. Camiamızdan özür diliyoruz. Kötü oyun ve kötü netice." ifadelerini kullandı.

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise basının kendilerine yeterince ilgi göstermediğini, takım olarak ilgi beklediklerini kaydetti.

Kendileri için çok önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan Özköylü, "Ligin içerisinde, ileriki haftalara gittiğimizde, ligin sonuna yaklaştığımızda geriye dönüp hatırlandığında en önemli galibiyetlerden bir tanesini bugün aldık. Geriye düştüğümüz bir maç, oyuncularımız hakikaten büyük karakter koydu." şeklinde konuştu.

Özköylü, 10 kişi ile mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Deplasmanda kazanmak, Boluspor gibi iyi bir takıma karşı kazanmak çok çok önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Büyük bir iş başardılar. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık." dedi.

Çok mutlu olduğunu anlatan Özköylü, milli maç arasına gireceklerini, dinlenip toparlanacaklarını, haftalardır bazı oyuncuların farklı yerlerde oynadığını, bütün oyuncuların takdiri hak ettiğini sözlerine ekledi.