Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'

Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, İstanbulspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Oyun olarak çok net üstün olduğumuz ve kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Boluspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Son derece üzgünüz. Oyun olarak çok net üstün olduğumuz ve kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Maalesef istemediğimiz bir neticeyle ayrılıyoruz. Aslında hem üzgünüm hem de mutluyum. Oyun olarak içeride veya dışarıda tüm rakiplerimize karşı üstünlük kuruyoruz. Pozisyon üstünlüğü kuruyoruz. Fakat ne yazık ki skor olarak karşılığını alamıyoruz. Oyuncularımızın verdiği emek için üzülüyorum gerçekten. Çok mücadele ediyorlar. Ne yazık ki üçüncü bölgede son dokunuşları yapamıyoruz. Son haftalarda oynadığımız maçlarda bunu gerçekleştirebilseydik şu anda liderdik. Ama ligin başından itibaren dominant bir oyun yapısını sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Final vuruşlarına biraz daha çalışırsak skor da almaya başlayacağız ama bugün ne yazık ki hanemize 2 puan kayıp olarak yazıldı" diye konuştu.

Haftaya zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirten Er, "Esenler Erokspor, ligin iyi takımlardan biri. Zaten haftaya da zirvede girdiler. Geçen seneden gelen kaliteli bir kadroya sahipler. Bu sene de üzerine koyarak devam ediyorlar. Haftaya seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Onlar da, biz de oynamaya çalışan bir takımız. Fakat bizim reaksiyon olarak biraz daha üzerine çıkmamız gerekiyor. Son 3 haftadır kazanmıyoruz. Güçlü bir 3 puanla dönmek istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL