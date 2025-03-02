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Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak: 'Kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik'

Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak: 'Kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik'
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Boluspor, Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, kazanma fırsatını kaçırdıklarını ve stat problemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Erzurumspor FK müsabakasının ardından, "Çok kötü bir puan kaybettik. Bence kazanabileceğimiz bir maçtı. Bir de stat problemimiz var. Artık Boluspor'a her yer deplasman. Bunun da üstesinden geleceğiz. Oyuncularım bugün yüksek konsantrasyon gösterdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Dün Gençlerbirliği'nin kazanmasıyla Erzurum'un kazanmak isteyeceğini çok iyi biliyorduk. İlk iki hesapları yapan bir takım. Biz kazansaydık biz de ilk altının içinde olma hedefimiz vardı. Savunma ve hücum anlamında çok iyi devam ettiğimizi düşünüyorum zaten Erzurumspor takımı uzun, direkt ve duran top pozisyonları üreten bir takım. 19 gol atmışlar duran toptan. Taktiksel detaylar açısından çok iyi hazırlandık. Kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Hakem arkadaşlar oyuna girme konusunda iyi değillerdi. Babacar'ın bir pozisyonu var, dakika 88 gol olsa maç bitmişti. Çok ürettik ama golü bulamadık. Erzurumspor'un ikinci bölgede top kazanıp hücuma çıkmasını çok üst seviyede engelledik. Tamamen oyunun kontrolü bizdeydi. Çok kötü bir puan kaybettik. Bence kazanabileceğimiz bir maçtı. Bir de stat problemimiz var. Artık Boluspor'a her yer deplasman. Bunun da üstesinden geleceğiz. Oyuncularım bugün yüksek konsantrasyon gösterdi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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