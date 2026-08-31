Boluspor'da taraftar yönetime istifa çağrısı yaptı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Muğlaspor'a 2-0 mağlup olan Boluspor'da taraftar grupları Eski Alem ve Yarenler, kulüp yönetimini istifaya davet etti.

Ligde oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Boluspor, 4. hafta sonunda puansız şekilde son sırada yer aldı. Alınan sonuçların ardından Yarenler ve Eski Alem taraftar grupları, kulübün yönetim ve kadro planlamasını eleştiren açıklamalar yayımladı.

"Kulübün önünü açmalarını bekliyoruz"

Yarenler Taraftar Grubu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

" Boluspor'un bugün içinde bulunduğu sportif tablo ortadadır. Sezon başından bu yana ortaya konulan yönetim anlayışı, yapılan planlama ve alınan sonuçlar, mevcut yönetimin Boluspor'u yönetme noktasında yetersiz kaldığını açıkça göstermektedir. Boluspor'un daha fazla zaman kaybetmesine ve sezonun geri dönüşü zor bir noktaya taşınmasına izin verilmemelidir. Bu nedenle mevcut Boluspor yönetimini istifaya davet ediyor, kulübün önünü açmalarını bekliyoruz." Açıklamada ayrıca Bolu Valiliği, milletvekilleri ve kentteki kurumlara Boluspor'a destek olmaları yönünde çağrıda bulunularak, "Boluspor'un geleceği için artık herkes sorumluluk almalıdır" denildi.

"Sorumluluk yönetimde"

Eski Alem Taraftar Grubu da kulübün son 2 yıldaki yönetim anlayışını, transfer politikasını ve teknik direktör tercihini eleştirdi. Açıklamada, ligin ilk 4 haftasında alınan mağlubiyetlerin hatalı planlamanın sonucu olduğu savunuldu. Grubun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Burada artık bahane üretmenin, suçu başkasına atmanın zamanı değildir. Bu tablonun sorumlusu yönetimdir. Boluspor'un geleceği plansızlığa, beceriksizliğe ve günü kurtarma anlayışına teslim edilemez. Bu arma, bu şehir ve bu taraftar çok daha fazlasını hak ediyor. Boluspor sahipsiz değildir. Boluspor kişilerin değil, bu şehrin takımıdır. Artık önümüzde tek bir yol olduğuna inanıyoruz: Yönetim istifa!"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı