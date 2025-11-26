Haberler

Boluspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Boluspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde yapılan idmanda futbolcular teknik ve taktik çalışmalara odaklandı.

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde idmana çıktı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, teknik ve taktik çalışma yaptı.

Boluspor, ligin 15. haftasında 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Özelsan Sivasspor'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.