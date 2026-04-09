Boluspor Sivasspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor sahasında Özbelsan Sivasspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Nevzat Dinçbudak: "Galip gelecek golü bulamadık"

Maçta oyuncuların reaksiyon gösterdiğini fakat galip gelecek golü bulamadıklarını belirten Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, "Ligin kalan süresinde maçlara daha rahat çıkmak için kazanmak istiyorduk. Maalesef erken yediğimiz golle 2-0 geriye düştük. Oyuncularımızın reaksiyonuyla golü bulduk. Galip gelecek golü bulamadık. Direkten dönen 2 tane topumuz var. Maalesef son dakika bir oyuncumuzun atılmasıyla eksik kaldık. Bu hafta Erzurum'da oynayacağız. En azından kalan süreçte bir, iki galibiyet alıp ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

İsmet Taşdemir: "Sonuna kadar devam edeceğiz"

Ligin sonuna kadar mücadele edeceklerini aktaran Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, "Ligin sonuna yaklaştıkça her maç zor demiştim daha önce. Geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu buradan bir nebze de olsa telafi ettiğimizi düşünüyorum. Rakiplerimizin de özellikle Keçiören'in kazanması işlerimizi zorlaştırdı. Ama son haftaya kadar bu yarışın içerisinde olacağız. En azından çok yakın bir zamana kadar küme düşmeyle adlandırılan takım şu an play-off mücadelesi veriyor. Bu bizim için sevindirici. Sonuna kadar devam edeceğiz. Bugün oyuncu arkadaşlarım iyi mücadele etti. Daha farklı da koparabilirlerdi. Maç berabere de bitebilirdi. Kazandığımız için mutluyum arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - BOLU

