Boluspor, Serikspor'a gol oldu yağdı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Serikspor, Boluspor'u konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boluspor 4-1 kazandı.

BOLUSPOR GOL OLDU YAĞDI

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alexander Martynov (K.K), 35. dakikada Doğan Davas, 69. dakikada Florent Hasani ve 90+3'te Barış Alıcı kaydetti. Serikspor'un tek golü 13. dakikada Erhan Çelenk'ten geldi. Serikspor, 62. dakikada Şeref Özcan'ın gördüğü kırmızı kart sebebiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Boluspor, ligdeki puanını 29'a çıkardı. Serikspor ise 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Boluspor, Vanspor FK deplasmanına gidecek. Serikspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.