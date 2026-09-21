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Boluspor Sarıyer'e 2-1 yenildi, 8 maçta 20 gol yiyip 1 puanda kaldı

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Boluspor Sarıyer'e 2-1 yenildi, 8 maçta 20 gol yiyip 1 puanda kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sarıyer'e 2-1 yenilen Boluspor, ilk 8 haftada yalnızca 1 puan toplayabildi. Kırmızı-beyazlı ekip 8 maçta kalesinde 20 gol görerek ligin en çok gol yiyen takımı olurken, eksi 17 averajla puan durumunun son sırasında yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sarıyer'e 2-1 mağlup olan Boluspor'da kabus sürüyor. İlk 8 haftada sadece 1 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, 20 gol yiyerek ligin en çok gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'de sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve haftalardır galibiyete hasret kalan Boluspor, kötü gidişatına Sarıyer deplasmanında da dur diyemedi. Rakibine 2-1'lik skorla boyun eğen Bolu temsilcisi, sahadan yine eli boş ayrılarak taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Ligin en çok gol yiyen takımı

Geride kalan 8 haftalık periyotta 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar, savunmada verdiği büyük açıklarla dikkat çekiyor. Çıktığı 8 maçta kalesinde tam 20 gol gören Boluspor, bu istatistiğiyle 'ligin en çok gol yiyen takımı' ünvanını elinde bulunduruyor. Hücum yollarında da etkisiz kalan ve rakip fileleri sadece 3 kez havalandırabilen Bolu ekibi, eksi 17 averajla puan durumunun en alt basamağında bulunuyor.

Kötü gidişatın ardından teknik heyet ve yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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