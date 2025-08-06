Boluspor, Rahman Buğra Çağıran'ı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, en son Gençlerbirliği forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Rahman Buğra Çağıran'ın, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Samsunspor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu

Kolaya okkalı zam! İşte 2,5 litrelik kolanın fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çetenin sır küpü! 'Müptezel' her önüne gelene sahte diploma dağıtmış

Sır küpü ifşa oldu! 'Müptezel' konuşursa skandalın boyutu netleşecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.