Boluspor, Rahman Buğra Çağıran'ı Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, en son Gençlerbirliği forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Rahman Buğra Çağıran'ın, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Samsunspor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor