Boluspor, Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu

Boluspor, Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu
Güncelleme:
1'inci Lig'in 18'inci haftasında Boluspor, kendi sahasında Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Pendikspor gollerini Bekir ve Wilks ile kaydederken, Boluspor'un tek golü Doğan'dan geldi.

Mutlu YUCA/BOLU,

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Tuncay Ercan

BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Kaan Arslan, Kouagba, Lima, Buğra(Dk.74 Devran), Lico, Rasheed, Doğancan Davas, Arda Usluoğlu, Hasani (Dk.74 Boakye).

PENDİKSPOR: Deniz Dilmen, Hüseyin Maldar(Dk.90 Tarık), Berkay Sülüngöz, Soldo, Sequeira, Bekir Karadeniz(Dk.84 Görkem), Mesut Özdemir, Denic, Wilks(Dk.89 Enis), Harris(Dk.77 Thuram).

GOLLER: Dk.56 Bekir, Dk. 72 Wilks ( Pendikspor ) Dk.90 Doğan ( Boluspor )

SARI KART: Arda ( Boluspor ) Görkem,Deniz ( Pendikspor )

1'inci Lig'in 18'inci haftasında Boluspor kendi sahasında karşılaştığı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Buğra'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut kale direğinin dibinden dışarı gitti.

26'ncı dakikada Hasani'nin sol kanattan ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Arda'nın şutu az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

47'nci dakikada Hasani'nin topla ilerleyerek kalecinin üzerinden aşırtma vuruşu ağlara gitti. Golün ardından maçın hakemi VAR incelemesi istedi. Hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

56'ncı dakikada kullanılan korner atışında Boluspor'lu oyuncudan dönen topun gelişine sert şekilde vuran Bekir'in şutu ağlara gitti: 0-1.

72'nci dakikada orta sahadan topla ilerleyen Wilks, ceza sahası dışından çektiği sert şutla takımının ikinci golünü attı: 0-2.

90'ıncı dakikada Doğan'ın ceza sahası dışından çektiği şut fileleri havalandırdı: 1-2.

Karşılaşma Pendikspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
