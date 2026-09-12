Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Daniel Farrar, "Maçı kazanabilirdik, fırsatlar elimize geçti." dedi.

Farrar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu maça çıktıklarını, rakiplerinin güçlü olduğunu söyledi.

İyi oynadıklarını düşündüğünü belirten Farrar, "İlk golü de bulduk fakat rakibimiz gerçekten çok güzel gol attı. Maçı kazanabilirdik, fırsatlar elimize geçti. Maçı kazanmak adına bütün oyuncularımı sahaya sürdüm, elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Sonuç olarak kazanamadık, beraberlikle ayrılıyoruz." dedi.

Farrar, takıma birçok yeni transferin geldiğini dile getirerek "Bandırmaspor maçında pek vaktimiz yoktu maç trafiğinden ama Pendikspor maçına daha uzun süre hazırlanabildik. Yeni oyuncuların alışması, adaptasyon süreci vesaire çok etken var. Bugün tek yapmamız gereken savaşmaktı. Pendikspor çok iyi takım, bunun bilincindeydik. 3 puanı kazanabilirdik o yüzden çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Orfa Yapı Pendikspor cephesi

Orfa Yapı Pendikspor Yardımcı Antrenörü Ömer Can Sokullu rakiplerinin durumunu bildiklerini anlatarak "Puanı yoktu ligde. Daha erken reaksiyonlar vermeliydik. Daha erken gol bulmalıydık. Dakikalar geçtikçe güçlerinin aratacağını düşünüyorduk. Nitekim de öyle oldu. Biz erken golü bulamayınca, onlar da golü bulunca savunma güçleri daha da arttı. Beraberliği yakaladık ama üzgünüz. Kazanmamız gereken maçtan 1 puanla ayrılıyoruz." diye konuştu.

Ders çıkartmaları gerektiğini vurgulayan Sokullu, Bodrum FK maçını kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA