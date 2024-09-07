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Boluspor, Nijeryalı oyuncu Paul Omo Mukairu ile anlaştı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu ile yıl sonuna kadar geçici olarak anlaşma sağladı. Mukairu, daha önce Antalyaspor, Anderlecht, Kopenhag ve Reading takımlarında forma giymişti.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu ile anlaştı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Mukairu ile yıl sonuna kadar geçici olarak anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Nijerya'nın FC Hearts Akademisi'nde yetişen ve 2019'da Antalyaspor'a transfer olan Mukairu, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Belçika'nın Anderlecht takımında forma giydi.

Antalyaspor ile 53 maça çıkan Mukairu, ayrıca Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Reading ekiplerinde de görev aldı.

Kaynak: AA / Spor

Antalyaspor Kopenhag Trendyol Boluspor Nijerya Güncel Spor Omo

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