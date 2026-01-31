Haberler

Boluspor, stoper Mert Çetin'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, deneyimli stoper Mert Çetin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Çetin, kariyerinde AS Roma, Kayserispor ve Adana Demirspor gibi kulüplerde forma giydi.

Kulübün açıklamasına göre, 29 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan, profesyonel kariyerine Hacettepe'de adım atan savunma oyuncusu, ardından Gençlerbirliği A Takımı'nda yer aldı.

Çetin, 2019 yılında İtalya'nın köklü kulüplerinden AS Roma'ya transfer olarak kariyerinde önemli çıkış yakaladı.

İtalya'da Roma, Hellas Verona ve Lecce formalarını giyen Mert Çetin, Kayserispor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü takımlarında da görev yaptı.

Deneyimli savunmacı, Türkiye A Milli Takımı'nda da görev aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
