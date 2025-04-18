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Boluspor, Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi. Maç, yarın saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan Bolu ekibi, kampa girdi.

Karşılaşma yarın saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
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