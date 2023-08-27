Boluspor ile Şanlıurfaspor Berabere Kaldı
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1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Şanlıurfaspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Boluspor öne geçerken, Şanlıurfaspor eşitliği sağladı.
Oğuzhan EKE/BOLU, -
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli
BOLUSPOR: Çağlar Akbaba - Oulare, Posmac (Dk. 64 Camara), Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Berk Yıldız (Dk. 75 Cenk Alkılıç), Landel (Dk. 76 Kayamba), Oğuz Kaan (Dk. 87 Kubilay Sönmez), Diarra, Furkan Demir (Dk. 64 Hakan Bilgiç), Bettaieb
ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ - Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, N'Diaye, Barış Gök, Toure (Dk. 46 Barış Ekinçiyar), Abdullah Aydın (Dk. 70 Adem Eren Kabak), Cumali Bişi (Dk. 84 Donsah), Thill (Dk. 90+3 Hüseyin Erkan), Mert Çapar (Dk. 84 Mato), Ardaiz
GOLLER: Dk. 7 Landel ( Boluspor ) - Dk. 49 Ardaiz ( Şanlıurfaspor )
SARI KARTLAR: Thill, N'Diaye, Cumali Bişi, Barış Gök ( Şanlıurfaspor )
1'inci Lig'in 3'üncü hafta maçında Boluspor- Şanlıurfaspor karşılaşması 1-1 berabere sona erdi.
7'nci dakikada Boluspor öne geçti. Gelişen Boluspor atağında Furkan'ın sol kanattan ortasına Landel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
20'nci dakikada Boluspor'un kullandığı kornerde Onur'un kafa vuruşunda top direkten döndü.
49'uncu dakikada Şanlıurfaspor eşitliği yakaladı. Konuk ekibin atağında kaleciden dönen topu Ardaiz tamamladı: 1-1.
61'inci dakikada Boluspor savunmasının elle müdahalesi sonucu Şanlıurfaspor penaltı kazandı. Ardaiz'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Çağlar kurtardı.
79'uncu dakikada Şanlıurfaspor atağında Seyit'in şutunu Boluspor savunması oluşan karambolde çizgiden çıkardı.