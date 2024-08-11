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Boluspor, Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'ya 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Ahmet Engin'in golü farkı getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'ya 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet Engin'in şutu az farkla dışarıya gitti.

36. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine Caner Cavlun'un attığı pası alan Ahmet Engin, fileleri havalandırdı. 1-0

87. dakikada ataklarını sıklaştıran Boluspor'da Avromovski'nin ara pasına koşan Babacar'a kaleci engel oldu.

90+8. dakikada yaşanan karambolde ceza sahası dışında önünde kalan topa gelişine vuran Tunahan Çiçek'in şutu auta gitti.

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay

Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen (Tunahan Çiçek dk. 86), Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Enes Alıç (İsgandarli dk. 70), Oğuz Güçtekin, Berk Yıldız (Babacar dk. 70), Jefferson, Daniel Avramovski, Burak Asan (Hüsamettin Yener dk. 90)

Yedekler: Onur Atasayar, Kerem Paykoç, Işık Kaan Arslan, Tolunay Artuç, Kubilay Anteplioğlu, Anıl Koç

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun, Berkan Keskin, Burak Bekaroğlu, A. Regattin (Mert Çölgeçen dk.90), Ahmet Engin (A.Catic dk. 83), Guima (Marcos Silva dk. 90), D. Lico (Burak Altıparmak dk. 83), Thuram (Ömer Şişmanoğlu dk. 51)

Yedekler: Alperen Selvi, Alp Arda, Yusuf Can Esendemir, Halil İbrahim Sönmez, N. Niemann

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Ahmet Engin (dk. 36) (Iğdır FK),

Sarı kartlar: Regattin, Lico, Catic, Alim Öztürk (Iğdır FK), Oğuz Kaan Güçtekin (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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