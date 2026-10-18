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Boluspor Iğdır FK'ya 1-0 yenildi, Münir Yıldırım hakemlerden dikkat istedi

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Boluspor Iğdır FK'ya 1-0 yenildi, Münir Yıldırım hakemlerden dikkat istedi
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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Iğdır FK'ya 1-0 yenildi. Teknik Sorumlu Münir Yıldırım, kaçırılan pozisyonlar ve bir haftada oynanan 3 maçın yorgunluğuna dikkat çekerek hakemlerin faul kararlarını eleştirdi, önümüzdeki maçlarda 3 puan beklediğini söyledi.

Boluspor Teknik Sorumlusu Münir Yıldırım, Iğdır FK karşılaşmasının ardından, "İyi bir takımımız var, iyi bir ekibimiz var. Önümüzdeki maçlarda inşallah 3 puanlarla tanışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor, deplasmanda Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Sorumlusu Münir Yıldırım, "İlk yarı net 2-3 tane değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız var. Tabii bunları değerlendirmiş olsaydık biz öne geçecektik. İkinci yarı oyundan düştük. Bir hafta içerisinde 3 tane maç oynadık. Bu da oyuncularımız için bir yorgunluğa neden oldu. Bizim çocuklarımız da oynuyor, mücadele ediyor. Bize yapılan fauller biraz geç çalınıyor, sanki zorla çalınıyor ama rakip takıma çok çabuk çalınıyor. Bundan ötürü biraz daha hakemlerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Bundan sonra önümüze bakacağız. Takımımız iyi sinyaller veriyor. İyi bir takımımız var, iyi bir ekibimiz var. Önümüzdeki maçlarda inşallah 3 puanlarla tanışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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