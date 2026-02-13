Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada goller Barış Alıcı ve Doğan Can Davas'tan gelirken, Hatayspor'un golü Ensar Arslan'dan geldi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Asen Albayrak, Sabri Öğe, Esra Arıkboğa

Boluspor : Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan (Dk. 82 Abdurrahman Üresin), Devran Şenyurt, Erdem Dikbasan, Barış Alıcı (Dk. 83 Mustafa Alptekin Çaylı), Liço, Arda Usluoğlu (Dk. 82 Aganspahic), Doğan Can Davas (Dk. 89 Abdulsamet Kırım), Kouagba, Gökhan Akkan, Akanbi (Dk. 68 Baluta)

Atakaş Hatayspor : Demir Sarıcalı, Muhammed Gönülaçar (Dk. 80 Mustafa Said Aydın), Hakan Çinemre, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz (Dk. 57 Ünal Emre Durmuşhan), Yılmaz Cin (Dk. 57 Baran Sarka), Ali Yıldız (Dk. 46 Ensar Arslan ), Ersin Aydemir, Sharif Osman, Danjuma (Dk. 46 Yunus Azrak), Yiğit Ali Buz

Goller: Dk. 44 Barış Alıcı, Dk. 48 ve 58 (Penaltıdan) Doğan Can Davas ( Boluspor ), Dk. 90+4 Ensar Arslan (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 32 Arda Usluoğlu ( Boluspor ), Dk. 59 Recep Burak Yılmaz, Dk. 71 Engin Can Aksoy, Dk. 88 Hakan Çinemre ve Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor )

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
