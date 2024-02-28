Boluspor, Göztepe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 25. haftasında 3 Mart Pazar günü Gürsel Aksal Stadyumu'nda Göztepe'ye konuk olacak Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde kondisyon ağırlıklı antrenman yaptı.

Koşukavak, idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir deplasmana gideceklerini ve rakiplerinin kadro kalitesinin yüksek olduğunu söyledi.

İki taraf açısından da önemli maç olacağına değinen Koşukavak, "Ambiyansı çok yüksek maç olacak. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah istediğimiz şeyi alırız." dedi.

Yalçın Koşukavak, ligin zorluk derecesinin giderek arttığına işaret ederek, "Biz, hedefimiz doğrultusunda kalmak için mücadele ediyoruz. Onun için oynayacağız ama zor." diye konuştu.

Kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür eden Koşukavak, "Skordan bağımsız söylüyorum. Takımlar maç kaybeder, kazanır, berabere kalır. Bunlar futbolun içinden şeyler ama şehrin kulübüne aidiyetini çok önemseyen bir antrenörüm." ifadelerini kullandı.