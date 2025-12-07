Haberler

Boluspor- Erzurumspor FK maçının ardından

Boluspor- Erzurumspor FK maçının ardından
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, sahasında Erzurumspor FK'yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, oyuncularının performansından ve destek ihtiyacından bahsederken, Erzurumspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta ise hakem kararlarına eleştirilerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, oyuncularının elinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta deplasmandaki Sivasspor maçında mağlup olduklarını ve maçla birlikte bazı oyuncuları da kaybettiğini belirtti.

Oyuncularıyla sürekli takımın başarısı için konuştuğunu anlatan Arslan, "Bu takımın hep üst sıralarda olması gerektiğini söylüyorum. Maça iyi hazırlandık. Takım bana göre elinden gelenin fazlasını yapıyor. Oyuncularım artık desteği hak ediyorlar. Yönetim bize her zaman destek olmaya çalışıyor ama yetmez. Bolu halkının da kenetlenmesi lazım. İleri gelenlerin kenetlenmesi lazım." diye konuştu.

Kendisinin ilk teknik direktörlük deneyimi olduğuna dikkati çeken Arslan, "Kendimi hazır hissettiğim için geldim. Bunu da oyuncu gurubuna söyledim. Siz benim için ilksiniz, ilkler hiç bir zaman unutulmaz. Onun için gösterdikleri mücadele olağan üstü. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Erzurum FK cephesinden hakem eleştirisi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise Kahramanmaraş'ta kötü zeminde geçen hafta kupa mücadelesi verdiklerini, halı saha gibi bir alanda oynadıklarını ve o maçtan dolayı 6-7 oyuncunun takımda yer alamadığını aktardı.

Motivasyon sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Özbalta, "Bir şehirden başka bir şehre. Oradan Erzurum'a dönemiyorsun, Ankara'ya, oradan da Bolu'ya geliyorsun. Bu kolay bir şey değil tabii. Bu organizasyonu yapanlar inşallah ilerleyen senelerde buna dikkat ederler." değerlendirmesinde bulundu.

Özbalta, hakemle ilgili hiç eleştiri yapmadığını ancak üslubunu koruyarak da bazı şeyleri söylediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bugünkü olayda olduğu gibi. Yüzde 70 bizim aleyhimize, yüzde 30 da Bolu'nun aleyhine. İnanılmaz derecede acemice, fauller, kornerler, Bolu'nun attığı golden önce. Ne acelen var. Bu seviyeye gelmiş hakemin ne acelesi var da benim avantajımı kesiyorsun. Oyunu durduruyorsun. Ben adamı yakalamışım 4-3, 5-3 ben atağa çıkacağım. Gol olur olmaz ayrı bir şey. İyi bir yönetim değildi. Ben kabiliyetli olduğuna da inanmıyorum. İlk defa bir hakem için bu cümleyi kullanıyorum."

Maçın ilk yarında varlık gösteremediklerini ifade eden Özbalta, "Bugünkü oyun çok talihsiz bir oyundu. Bu bir bahane değil. Ben 8 senedir teknik adamlık yapıyorum, hakemlerle ilgili konuşmadım ama benim hakkımı kim koruyacak? Elini sık git. Elini sık git. Hakemler hata yapabilir diyebilen insanım. Lütfen dikkat etsinler. Bu müsabakaları yöneten hakemlerde bunu görünce çok üzülüyorum. Bizim lehimize istemiyoruz. Bu kadar orantısız olmazdı. Buna çok üzüldüm yani. Hocalar adına üzüldüm." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
