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Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı

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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler gözetiminde antrenman yapan Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bolu temsilcisi, teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler gözetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenman yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Bolu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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