Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bolu temsilcisi, teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler gözetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenman yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Bolu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.