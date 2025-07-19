Boluspor, Doğan Can Davas'ı Kadrosuna Kattı

Boluspor, Doğan Can Davas'ı Kadrosuna Kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Davas, Galatasaray altyapısından yetişmiş olup daha önce Erbaaspor, Bandırmaspor ve Giresunspor takımlarında oynamıştır.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray altyapısında futbola başlayan, Erbaaspor, Bandırmaspor ve Giresunspor takımlarında oynayan Davas, 2024–2025 sezonunda Amed Sportif Faaliyetler Kulubü'nün formasını giydi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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