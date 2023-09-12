Boluspor'da Cenk Ahmet Alkılıç ile Yollar Ayrıldı

Boluspor'da bu sezon transfer edilen ve 33 dakika süre alan Cenk Ahmet Alkılıç ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Turgay Altay döneminde takıma katılan 36 yaşındaki Alkılıç, bu sezon 33 dakika süre almıştı. Ayrılık mesajını sosyal medyadan paylaşan Cenk Ahmet Alkılıç, 'Boluspor ile olan sözleşmemi karşılıklı anlaşarak feshettim. Bu zamana kadar yaşattığınız her şey için teşekkür ederim' ifadelerine yer verdi.

Boluspor'da bu sezon transfer edilen ve 33 dakika süre alan Cenk Ahmet Alkılıç ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Boluspor'da bu sezon transfer edilen Cenk Ahmet Alkılıç ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Turgay Altay döneminde takıma katılan 36 yaşındaki Alkılıç, bu sezon 33 dakika süre almıştı. Ayrılık mesajını sosyal medyadan paylaşan Cenk Ahmet Alkılıç, "Boluspor ile olan sözleşmemi karşılıklı anlaşarak feshettim. Bu zamana kadar yaşattığınız her şey için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - BOLU