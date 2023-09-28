Sıkıntılı dönemlerden geçen Boluspor'da borç krizi sınıra dayandı. Eski yönetimlerden kalan borçları ödemekten bıktığını ifade eden Boluspor Başkanı Savaş Abak, "Geldiğim günden beri eskilerden 35 milyon para ödedim. 15 milyon da burada var. Toplam 50 milyon. Daha ne geleceği belli olur. Böyle başkanlığı herkes yapar. Ondan sonra kulüp battı. Batar tabii" dedi.

Boluspor Başkanı Savaş Abak, Boluspor'un eski Başkanları Abdullah Abat ve Necip Çarıkçı döneminden kalan borçlar nedeniyle gelen haciz ve tebliğlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Kulübün konferans salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Abak, yönetim olarak sınıra geldiklerini ifade etti. Eski başkanlara ateş püsküren Abak, sürekli yeni haciz ve borçların kulübe bildirildiğinin altını çizdi.

"Benim gönderdiğim 50 bin Frank yandı"

Abak, Boluspor'un eski başkan Abdullah Abat döneminde aldığı Bosna Hersekli oyuncu Haris Hajdarevic dosyasından CAS tarafından gelen cezayı açıklayarak, "Oyuncu tebligat göndermiş. 15 gün boyunca Boluspor Kulübünden kimse tebligata yanıt vermiyor. Adam FIFA'ya gidiyor. FIFA'dan yazı geliyor. Bizimkiler hemen 22 bin 351 Euro'yu gönderiyorlar. Adamın 6 ay boyunca toplam alacağı 30 bin Euro. Ama adamın 2 yıllık sözleşmesi daha var. FIFA diyor ki, 'Kardeşim sen bu futbolcuya 4.5 ay para ödemiyorsunuz ama sana yazıyoruz parayı hemen gönderiyorsun. Burada haksız fesih var' diyor. FIFA'dan sonra CAS var. Biz bir şey olmasın diye 50 bin Frank gönderiyoruz. CAS'ta aynı kararı onaylıyor. Benim gönderdiğim 50 bin Frank yandı. Abdullah Abat yönetiminin verdiği 30 bin Euro yandı, yüzde 5 faiz var. FIFA'ya ödenecek mahkeme masrafı var, CAS'a ödenecek mahkeme masrafı var, kulübüne ödenecek para var. Toplam ödenecek tutar 330 bin Euro'yu buluyor" dedi.

"Böyle başkanlığı herkes yapar"

Boluspor'un geçmiş dönemde basiretsiz bir şekilde yönetildiğini dile getiren Savaş Abak, "Bu kadar basiretsiz başkanlık yapılmaz. Bu kadar adice hareketler yapılmaz. Geldiğim günden beri öde öde öde her gün dosya patlatıyoruz. Bana bir iş insanı desin ben 30 bin Euro'yu, 330 bin Euro öderim desin. Bu kadar ahlaksızlık olur mu? Sesimi çıkarmıyorum, efendiliğimi bozmayayım diyorum. Bu kadar rezillik olur mu ya? Biri oteline takım gelecek diye başkanları arar. Başkanları arayacağına milletin parasını ödesene. Biri kafasına göre temlik koyar. 16 aydır buradayız, bitmedi. Bu kadar terbiyesizlik, ahlaksızlık olur mu? Geldiğim günden beri eskilerden 35 milyon para ödedim ben. 15 milyon da burada var. Toplam 50 milyon. Daha ne geleceği belli olur Böyle başkanlığı herkes yapar. Ondan sonra kulüp battı, batar tabii. Bu kadar rezillik olur mu? Burada gördüğünüz her adam 600-700 bin liralık yönetici. Yazıklar olsun" diye konuştu. - BOLU