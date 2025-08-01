Boluspor'da 20 Yılın Ardından Duygusal Veda

Boluspor'da 20 Yılın Ardından Duygusal Veda
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Boluspor Kulübü'nde 20 yıl boyunca müdürlük yapan Yaşar Yağdı, emekliye ayrıldı. Kulüp yönetimi ve personeli, Yağdı'ya pastalı bir törenle veda etti.

Boluspor Kulübü'nde 20 yıldır kulüp müdürlüğü görevini yürüten Yaşar Yağdı, emekliye ayrıldı. Kulüp yönetimi ve personeli, Yağdı'ya pastalı bir törenle veda etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpte 20 yıldır idari görevde bulunan Yaşar Yağdı, emekli oldu. Boluspor tesislerinde uzun yıllar hizmet veren tecrübeli isim Yağdı için kulüp binasında sürpriz yapıldı. Pasta kesilerek veda edilen Yaşar Yağdı, duygusal anlar yaşadı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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