Boluspor, Burak Topçu'yu Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Burak Topçu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Burak Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola 2011 yılında Fenerbahçe altyapısında başlayan Burak, 2018'de RAMS Başakşehir 19 yaş altı takımına transfer oldu. Daha sonra 2020'de Çaykur Rizespor ile profesyonel kariyerine adım attı.

2021 sezonunda Diyarbekirspor forması giyen Burak Topçu, 2022'de Afyonspor'a transfer oldu ve 2024 yılı sonuna kadar bu kulüpte görev yaptı.