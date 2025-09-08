Haberler

Boluspor, Burak Topçu'yu Kadrosuna Kattı

Boluspor, Burak Topçu'yu Kadrosuna Kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Burak, futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlamıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Burak Topçu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Burak Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola 2011 yılında Fenerbahçe altyapısında başlayan Burak, 2018'de RAMS Başakşehir 19 yaş altı takımına transfer oldu. Daha sonra 2020'de Çaykur Rizespor ile profesyonel kariyerine adım attı.

2021 sezonunda Diyarbekirspor forması giyen Burak Topçu, 2022'de Afyonspor'a transfer oldu ve 2024 yılı sonuna kadar bu kulüpte görev yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
