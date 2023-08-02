Boluspor, Atalay Babacan'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Atalay Babacan'ı 3 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Babacan, daha önce Galatasaray altyapısında forma giymiş ve kiralık olarak da farklı takımlarda oynamıştı.