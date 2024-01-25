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Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Bolu ekibi, teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Maçın hazırlıkları yarın da devam edecek.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştiren antrenmanda, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Kırmızı beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Boluspor ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da 11 Nisan Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bolu ekibi, ligde 26 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Spor

Şanlıurfaspor Boluspor Bolu Futbol Spor Güncel Haberler

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