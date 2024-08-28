Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü ile 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Gülpınar, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Esenler Erokspor karşısında aldıkları 3 puanın moral ve özgüven anlamında önemli olduğunu söyledi.

Transfer dönemi tamamlanana kadar kulübün 1-2 mevki ile ilgili tasarrufta bulunacağını anlatan Gülpınar, "Şu an sayımız yeterli değil. Transfer gerçekleştirdik ama takıma adaptasyonları, fiziksel anlamda maç oynayabilecek seviye gelmeleri zaman alabiliyor. Başladığımızda da ilk milli maç arasından sonra takımın daha net şekilde hazır olabileceğini görmüştük. Yine aynı yerdeyiz. İnşallah milli maç arasından sonra takım, yüzde 100 olmasa bile yüzde 80-90 civarında hazır olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.