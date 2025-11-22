Boluspor, Amed SF'yi 4-1 ile Geçti
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Florent Hasani (2), Mehmet Yeşil (k.k.) ve Mario Balbudia (penaltı) atarken, Amed SF'nin tek golü Mbaye Diagne'den geldi.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada kontra atakla gelen Amed SF'de, Diaa Sabia boşta kalan Mbaye Diagne'ye pasını attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne, topa düzgün vurarak fileleri havalandırdı. 1-0
20. dakikada organize gelişen Boluspor atağında ceza sahasında topla buluşan Florent Hasani, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
24. dakikada Arda Usluoğlu, kaleciyi çalımladı ardından kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
26. dakikada penaltıda topun başına geçen Florent Hasani, topu filelere gönderdi. 2-1
31. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içerisine gönderilen topa ters vuruş yapan Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 3-1
45. dakikada savunma arkasına sarkan Arda Usluoğlu, defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem penaltı kararı verdi.
45+2. dakikada penaltıyı kullandan Mario Balbudia topu ağlara gönderdi. 4-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Azad İlhan
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Devran Şenyurt dk. 61), Lucas Lima, Loic Kouagba, Onur Öztonga (Işık Kaan Arslan dk. 80), Barış Alıcı (Ibrahim Akanbi Rasheed dk. 71), Dean Lico (Rahman Buğra Çağıran dk. 80), Florent Hasani, Doğan Can Davas, Mario Balbudia (Harun Alpsoy dk. 71), Arda Usluoğlu
Yedekler: Bartu Kulbilge, Can Arda Yılmaz, Kaan Alp Dizbay, Egemen Kazancı
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Amed SF: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Çekdar Orhan dk. 66), Sinan Kurt (Kahraman Demirtaş dk.45), Cheikhou Kouyate, Adama Traore, Aytaç Kara (Andre Poko dk. 45), Dia Sabia (Daniel Mosquera dk. 66), Felix Ohene Afena-Gyan, Mbaye Diagne (Fernando dk. 87), Celal Hanalp
Yedekler: Veysel Sapan, Emrah Başsan, Yunus Tarhan, Baran Karaman
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Florent Hasani (dk. 20 pen ve dk. 24), Mehmet Yeşil (dk. 31 k.k.), Mario Balbudia (dk. 45 pen.) (Boluspor), Mbaye Diagne (dk. 7) (Amed SF)
Kırmızı kart: Felix Ohene Afena-Gyan (Amed SF)
Sarı kartlar: Ömürcan Artan, Onur Öztonga (Boluspor), Erce Kardeşler, Mbaye Diagne, Celal Hanalp (Amed SF) - BOLU