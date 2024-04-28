Boluspor, Altay'ı mağlup ederek play-off umutlarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Altay'ı evinde 3-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, play-off'a kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koşukavak, maça iyi başladıklarını ancak 45. dakikada yedikleri golle moral ve motivasyonlarının biraz düştüğünü anlattı.

İkinci yarıda soyunma odasında bazı şeyleri değiştirdiklerini belirten Koşukavak, şunları kaydetti:

"Oyuncuları psikolojik olarak ayağa kaldırmamız gerekiyordu. O işleri halledince sahaya ikinci yarı daha efektif Boluspor geldi. Oyunun yine kırılma anı Gigic'in kırmızı kartla oyundan atılmasıydı. Bir gol bulduk, VAR'dan döndü. Arkadan gelen gol, bizi maça ortak etti. 10 kişi kalıp oynamak zordu. Oyuncularım çok inandı, onları tebrik ediyorum. Sahada bir şeyleri değiştirmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar."

Koşukavak, ligde iki maçlarının kaldığına değinerek, "Kadro kalitesi yüksek iki takımla maç oynayacağız. Bu maçlardan biri deplasmanda, diğeri içeride. Şanslar eşit. Bu maçları iyi geçen play-off oynayacak. Çok gayretliyiz. Böyle mücadele ettiğimiz sürece inşallah Allah bizi mahcup etmez." diye konuştu.

Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer de maçın geneline bakıldığında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Futbolcuların gösterdiği performansın memnuniyet verici olduğunu ama skor anlamında aynı şeyi söyleyemeyeceğini ifade eden Biçer, "İkinci yarı biraz daha dikkatli olsaydık buradan puan ya da puanlarla gitme şansımız vardı. Bu boyutta sıkıntılar yaşayan bir takımın bu mücadeleyi göstermesi, sonraki sene için ümit verici açıkçası." değerlendirmesinde bulundu.