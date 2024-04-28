Boluspor, Altay'ı 3-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor, konuk ettiği Altay'ı 3-1 mağlup etti. Maçta goller Avramovski ve Oulare'den gelirken, Gigic kırmızı kart gördü.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ozan Ergün, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çağlar
Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Isgandarlı), Berk Yıldız, Gigic, Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Jefferson (Dk. 89 Kubilay Sönmez), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Tunahan Çiçek)?
Altay : Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin (Dk. 80 Nurettin Küçükdeniz), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya, Tugay Gündem, Mehmet Gündüz (Dk. 70 Enes Yetkin), Enes Öğrüce (Dk. 85 Mehmet Onur Yıldız), Kuban Altunbudak, Deniz Kadah, Özgür Özkaya
Goller: Dk. 45+1 Enes Öğrüce ( Altay ), Dk. 54 ve 90+2 Avramovski, Dk. 66 Oulare ( Boluspor )
Kırmızı kart: Dk. 58 Gigic ( Boluspor )
Sarı kartlar: Dk. 38 Enes Öğrüce, Dk. 43 Tugay Gündem, Dk. 45+3 Ceyhun Gülselam, Dk. 56 Kuban Altunbudak, Dk. 86 Eren Erdoğan ( Altay ), Dk. 58 Oğuz Kağan Güçtekin ( Boluspor )
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor, konuk ettiği Altay'ı 3-1 mağlup etti.