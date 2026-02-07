Haberler

Boluspor, Bosna Hersekli santrfor Almir Aganspahic'i kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezon sonuna kadar Bosna Hersekli santrfor Almir Aganspahic ile sözleşme imzaladı. Aganspahic, forvet hattını güçlendirmek amacıyla kadroya dahil edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Bosna Hersekli santrfor Almir Aganspahic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Almir Aganspahic'in forvet hattını güçlendirmek amacıyla kadroya dahil edildiği belirtildi.

Profesyonel futbol kariyerine Bosna Hersek'in köklü kulüplerinden Saraybosna'da başlayan Aganspahic, kariyeri boyunca birçok farklı ülkede forma giyerek dikkati çekti.

Bosna Hersek'te Mladost Kakanj ve Celik Zenica, Hırvatistan'da Osijek, Sırbistan'da Novi Pazar ve Cukaricki, Azerbaycan'da Sumqayıt ve Kuzey Makedonya'da Shkendija takımlarında görev alan Aganspahic, son olarak Kosova temsilcisi Gjilani'de oynadı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var

7 kişi tutuklandı! Aralarında tüm Türkiye'nin tanıdığı fenomen de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor

Mide bulandıran sapkınlık büyüyor! Liste genişledi, kimler yok ki
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile bir araya geldi

Kraliçeyi, Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı