Boluspor, Adanaspor'u 3-1 ile Geçti
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, konuk ettiği Adanaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Jefferson penaltıdan, Avramovski ise iki golle skora katkı sağladı. Adanaspor'dan Donkor kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Azad İlhan, Kürşathan Akın
Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+1 İshak Karaoğul), Berk Yıldız, Jefferson (Dk. 86 İlhami Sıraçhan Nas), Mukairu (Dk. 86 Anıl Koç), Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Avramovski (Dk. 74 Estrela), Enes Alıç, Hüsamettin Yener (Dk. 90+2 İskandarlı)
Adanaspor : Jankat Yılmaz, Fofana, Dabo (Dk. 46 Doğukan Emeksiz), Donkor, Bonke (Dk. 90+2 Midiliç), Metehan Altunbaş (Dk. 64 Cenk Güzelbay), Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yepie (Dk. 90+4 Ferhat Katipoğlu)
Goller: Dk. 39 Jefferson (Penaltıdan), Dk. 43 ve 72 Avramovski ( Boluspor ), Dk. 68 Bonke ( Adanaspor )
Kırmızı kart: Dk. 57 Donkor ( Adanaspor )
Sarı kart: Dk. 13 Metehan Altunbaş, Dk. 72 Fatih Kurucuk, Dk. 88 Bonke ( Adanaspor ), Dk. 19 Hüsamettin Yener ( Boluspor )
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, konuk ettiği Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.