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Boluspor, Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu

Spor Haberleri

Trendyol 1.Lig'in ilk haftasında Boluspor sahasında konuk ettiği Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Ali Uğurtan Demirtaş

Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Kubilay Sönmez), Bettaieb, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 83 Moussiti Oko), Şeref Özcan (Dk. 66 Camara), Ercan Coşkun, Diarrassouba (Dk. 89 Atalay Babacan), Arda Köksal (Dk. 66 Berk Yıldız)

Adanaspor : Ahmet Said Kıvanç, Hüseyin Öztürk (Dk. 52 İbrahim Aksu), Kubilay Aktaş (Dk. 79 Mutlu Aksu Doğan), Metehan Altunbaş, Tetteh (Dk. 59 Champnes), Eric Ayuk (Dk. 80 Devran Şenyurt), Hakkı Türker, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Serhat Kot, Ferhat Katipoğlu

Goller: Dk. 83 Metehan Altunbaş, Dk. 88 Champnes ( Adanaspor )

Sarı kartlar: Dk. 27 Kubilay Aktaş, Dk. 71 Hakkı Türker, Dk. 75 Serhat Kot, Dk. 87 Devran Şenyurt ( Adanaspor ), Dk. 71 Posmac, Dk. 77 Ercan Coşkun ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Kubilay Sönmez Adanaspor Trendyol Boluspor Spor Haberler

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