Boluspor, Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu

Trendyol 1.Lig'in ilk haftasında Boluspor sahasında konuk ettiği Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.