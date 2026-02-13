Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 yenerek 38 puana yükseldi ve play-off potasına girdi.
- Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
- Boluspor, 38 puanla Süper Lig'e çıkma yolunda play-off potasına girdi.
- Boluspor'un gollerini Barış Alıcı (44. dakika) ve Doğan Can Davas (48 ve 58. dakikalar) attı.
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Boluspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boluspor, 3-1'lik skorla kazandı.
3 GOLLE 3 PUAN
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Barış Alıcı ve 48 ile 58. dakikada Doğan Can Davas kaydetti. Hatayspor'un tek golü 90+5'te penaltıdan Ensar Arslan ile geldi.
BOLUSPOR PLAY-OFF POTASINA GİRDİ
Bu sonuçla birlikte Boluspor, 38 puana yükselerek Süper Lig'e çıkma yolunda play-off potasına girdi. Konuk ekip Hatayspor ise 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Boluspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Hatayspor ise Iğdır FK'yi ağırlayacak.