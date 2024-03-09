Bolulu Alpagut Sporcuları Ankara'da 6 Madalya Kazandı

Bolulu alpagut sporcuları, Ankara'da gerçekleştirilen Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı.

Arena 14 Fight Kulübü sporcular, 5-7 Mart tarihlerinde Etimesgut Devlet Bahçeli Spor Kompleksinde düzenlenen Alpagut Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Alpagut sporcuları, farklı illerden gelen 30 spor kulübü ve 400 sporcunun katıldığı şampiyonadan 6 madalyayla döndü.

Mücadele ettikleri kategoride Çınar Efe Güder ve Muhammet Kelebek Türkiye şampiyonu, Tülay Zeybek ve Erkan Arslan ise Türkiye ikincisi, Ahmet Alper Bulduker ve Mustafa Çalışır da Türkiye üçüncüsü oldu.

Madalya kazanan 6 sporcu da dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanırken, Çınar Efe Güder de turnuvanın en başarılı sporcusu seçildi.