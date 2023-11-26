Bolu Valiliği İl Özel İdaresi Spor Malzemeleri Dağıttı

Bolu'da faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri ile sporcular için Bolu Valiliği İl Özel İdaresi tarafından alımı yapılan spor malzemelerinin dağıtımı yapıldı.

Bolu'da faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri ile sporcular için Bolu Valiliği İl Özel İdaresi tarafından alımı yapılan spor malzemelerinin dağıtımı yapıldı.

Amatör spora destek amacıyla her yıl Bolu İl Özel İdaresi tarafından temin edilen spor malzemeleri, Karaçayır'da bulunan tenis sahasında düzenlenen törenle amatör spor kulüplerine dağıtıldı.

Sporun mutlaka yapılması ve desteklenmesi gerektiğini belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın spora teşvik edilmesi gerekmektedir. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda spor yapabilmeleri amacıyla devletimizin imkanlarıyla ilimizdeki spor tesislerinde düzenlemeler yapıyoruz. Sporun her alanında olduğu gibi amatör spor kulüplerimizi ve sporcularımızı desteklemek üzere de yasalar ve imkanlar ölçüsünde, İl Özel İdaremiz her yıl belli miktarda yardım yapmaktadır. Amatör spor kulüplerine verilmek üzere Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun önerileri doğrultusunda gerekli malzeme tespiti yapılarak dağıtımları sağlandı. Boluspor'umuz başta olmak üzere sporun tüm branşlarındaki sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kılıç ile beraberindeki heyet Bolu Valiliği İl Özel İdaresi tarafından temin edilen spor malzemeleri futbol, teakwondo, basketbol, voleybol, güreş branşlarındaki sporcular ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapan sporculara verildi. - BOLU