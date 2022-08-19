Bolu spor haberi... Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Gençlerbirliği: 2 Spor Haberleri Bolu gelişmesine göre Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maçtan dakikalar 10. dakikada Serdarcan Eralp'in orta sahada topla buluşturduğu İlker Karakaş kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alıcı'nın şutunu kaleci Akbaba uzaklaştırdı. 53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alıcı'nın aşırtma vuruşunda top üst direkten geri döndü. 60. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde topla buluşan Musa Şahindere'nin şutunda top ağlara gitti. 0-2 90+2. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Balde, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2 Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy x, Suat Güz x, Ferdi Karadoruk x Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Hakan Bilgiç xx, Gökhan Kardeş xx, Batuhan İşçiler xx (Yameogo dk. 46 xx), Bülent Cevahir xx, Gökhan Karadeniz xx (Ozan Papaker dk. 90 ?), Landel xx (Arda Köksal dk. 78 xx), Burak Asan xx (Tugay Kaçar dk. 46 xx), Melih Okutan xx (Bregu dk. 46 xx), Balde xxx Yedekler: Selmani, Ensar Bilir, Gökhan Alsan, Erdem Polat Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Musa Şahindere xxx, Metehan Mert xx, Mert Kula xx, Muhammed Bayır xx, Barış Alıcı xx, Aksel Aktaş xx (Gökhan Altıparmak dk. 86 ?), Grechyshkin xx, İlker Karakaş xxx (Ahmet Arda Tuzcu dk. 62 xx), Serdarcan Eralp xx Yedekler: Atalay Gökçe, Ataberk Gök, Seyit Ali Kahya, Abdullah Şahindere, Kağan Özkan, Ahmet Enes Akkan, Hüseyincan Kırıkcı, Mert Kabasakal Teknik Direktör: Metin Diyadin Goller: İlker Karakaş (dk. 10), Musa Şahindere (dk. 60) (Gençlerbirliği), Balde (dk. 90+2) (Boluspor) Kırmızı Kartlar: Ngandu (dk. 28) (Boluspor) Gökhan Gül (dk. 81) (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Serdarcan Eralp (Gençlerbirliği) - BOLU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gençlerbirliği Boluspor Bolu Spor Haberler

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