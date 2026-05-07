Okul Sporları Serbest Güreş Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Bolu'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı programında yer alanOkul Sporları Serbest Güreş Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Bolu'da başladı.

Karaçayır Spor Salonu'ndaki açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, tüm sporculara başarılar diledi.

Güler, bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese başarılar diliyoruz." dedi.

Bolu'da iki gün sürecek şampiyonaya 41 ilden yaklaşık 396 sporcu katılıyor.

Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri düzenlenen törenle verilecek.