Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışmaları Bolu'da sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışmaları, Bolu'nun Gerede ilçesinde yapıldı. 16 ilden yaklaşık 330 sporcu katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışmaları, Bolu'nun Gerede ilçesinde tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapılan yarışmaya 16 ilden yaklaşık 330 sporcu, antrenör, hakem ve idareci katıldı.

Organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin, Kaymakam Fatih Kaya, Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Haydar Çetinkaya ve antrenörler tarafından verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
