Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarının startı verildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayak yarışlarının startı verildi.

Bolu Valiliği koordinesindeki şampiyona için Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Startın ardından 18 araç, tek tek başlangıç noktasından çıkış yaptı.

Törene, Bolu Vali Vekili Hakkı Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdür Emrullah Güler, daire amirleri ve sporseverler katıldı.

Organizasyona katılan 18 araç ve 36 sporcu, yarın 70 kilometrelik Bolu Reklam Etabı ile 28 Haziran Pazar günü 50 kilometrelik Esas 14 Burda Etabı'nı ikişer kez geçecek.

Şampiyona, pazar günü üçüncü etap yarışlarının ardından 14 Burda AVM önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.