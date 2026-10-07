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Bolu'da Amatör Spor Haftası, Demokrasi Meydanı'ndan Anıtpark'a yürüyüşle başladı

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Bolu'da Amatör Spor Haftası, Demokrasi Meydanı'ndan Anıtpark'a düzenlenen yürüyüşle başladı. Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve sporcuların katıldığı programda halk oyunları gösterileri yapıldı; etkinlikler hafta boyunca sürecek.

Bolu'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen yürüyüşle başladı.

Demokrasi Meydanı'nda başlayarak Kent Meydanı'ndaki Anıtpark'ta sona eren yürüyüşe, Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, daire amirleri ve sporcular katıldı.

Programda halk oyunları gösterileri de yapıldı.

Sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması, amatör spor branşlarının tanıtılması ve spor kültürünün geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası kutlamaları, hafta boyunca farklı branşlarda gerçekleştirilecek müsabaka ve etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA
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