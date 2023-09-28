Bölgesel Amatör Ligi Takımı Başkanı Hayatını Kaybetti

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilde bulunan Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Görelespor'un Başkanı Engin Camadan hayatını kaybetti, aracın sürücüsü A.E. ise ağır yaralandı.

?Kaza, saat 15.00 sıralarında Çankırı'nın Ilgaz ilçesi, D-100 karayolunda meydana geldi. A.E. yönetimindeki 61 AFE 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Görelespor Başkanı Engin Camadan, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Görelespor Başkanı Engin Camadan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan A.E. ise Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. A.E. hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.