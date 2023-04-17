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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Suvermez Kapadokya: 3 Develigücü: 4

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Suvermez Kapadokya: 3 Develigücü: 4

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 26. hafta maçında Suvermez Kapadokya ile Develigücü karşı karşıya geldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 26. hafta maçında Suvermez Kapadokya ile Develigücü karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı maçı Develigücü 4-3 kazandı.

Stat: Fikret Tunca Spor Kompleksi

Hakemler: Emre Nağaç, Adil Şanlı, Ercan Çat

Suvermez Kapadokyaspor: Burak Mazak (Dk.28 Ramazan Kiraz), Yusuf Kaplan, Muzaffer Özcanlı (Dk.46 Metin Polat), Cem Coşkun (Dk.46 Oğuzcan Coşkun), Salih Tunar (Dk.61 Muhammed Avvuran), Serkan Özkan, İsmail Salman, Onur Duman, Ufuk Koç (Dk.70 Halil Can Durmuş), Anıl Bircan, Samet Sarıkaya

Develigücü: Hamza Şavşet (Dk.64 Mustafa Aslan), Yakup Can Yazgan, Emre Şener (Dk.46 Selim Başev), Recep Coşkun, Melikşah Aslan (Dk.11 Semih Bağcı), Yusuf Tosun, Cihan Tan, Burak Can Kalender (Dk.46 Yahya Güngör), Hakan Çıtak (Dk. 46 Reşit Akbulut), Abdulkadir Dilekçi, Talha Bulut

Goller: İsmail Salman (Dk. 41), Anıl Bircan (Dk. 45+4), (Dk. 52) (Suvermez Kapadokyaspor) Abdulkadir Dilekçi (Dk. 18), Selim Başev (Dk. 51), Cihan Tan (Dk. 67), (Dk. 72) (Develigücü) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Metin Polat Kapadokya Spor Spor Haberler

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