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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı Yozgat Bozokspor maçını 1-0 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı Yozgat Bozokspor maçını 1-0 kazandı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Berkan Gündoğdu xx, Recep İlker Kor xx, Baran Kahraman xx

Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir xx, Ömer Çoban xx, Ramazan Taş xxx (Alperen Topçular Dk.84 ?), Akın Arıcan x (Osman Buğra Uysal Dk.70 x), Ahmet Şahbaz xx, Canberk Soykuvvet xx, Oğuz Saltabaş xx (Bahtiyar Dolma Dk.70), Kadir Doğukan xx, Erkan Kapar xx, Ercan Çifci xx (Emincan Konuk Dk.90+3 ?), Arda Saltan xx

Yozgat Belediyesi Bozokspor: Burak Kağan x, Devrim Aksongur x (Rıfat Merzifonluoğlu Dk.72 x), İsmail Çetin x, Abdulkadir Yıldırım x, Tayfun Senemli x, Sergen Çelik x, Mert Gün x, Soner Erginçay x (Enes Erol Dk.72 x), Erdi Yıldırım x (Barış Turan Dk.80 ?), Ömürcan Karaca x, Cemal Deliktaş x (Mert Tolun Dk.80 ?)

Gol: Ramazan Taş (Dk.14) (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk Yozgat Bozokspor Ramazan Taş Spor Haberler

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