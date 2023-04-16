Bölgesel Amatör Lig 6. Grup
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı Yozgat Bozokspor maçını 1-0 kazandı.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı Yozgat Bozokspor maçını 1-0 kazandı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Berkan Gündoğdu xx, Recep İlker Kor xx, Baran Kahraman xx
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir xx, Ömer Çoban xx, Ramazan Taş xxx (Alperen Topçular Dk.84 ?), Akın Arıcan x (Osman Buğra Uysal Dk.70 x), Ahmet Şahbaz xx, Canberk Soykuvvet xx, Oğuz Saltabaş xx (Bahtiyar Dolma Dk.70), Kadir Doğukan xx, Erkan Kapar xx, Ercan Çifci xx (Emincan Konuk Dk.90+3 ?), Arda Saltan xx
Yozgat Belediyesi Bozokspor: Burak Kağan x, Devrim Aksongur x (Rıfat Merzifonluoğlu Dk.72 x), İsmail Çetin x, Abdulkadir Yıldırım x, Tayfun Senemli x, Sergen Çelik x, Mert Gün x, Soner Erginçay x (Enes Erol Dk.72 x), Erdi Yıldırım x (Barış Turan Dk.80 ?), Ömürcan Karaca x, Cemal Deliktaş x (Mert Tolun Dk.80 ?)
Gol: Ramazan Taş (Dk.14) (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ