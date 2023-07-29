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Bodrumspor, Yılport Samsunspor'a mağlup oldu

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Muğla'nın Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Bodrumspor, hazırlık maçında Yılport Samsunspor'a farklı yenildi. Maçta Bodrumspor'un eski oyuncusu Aminu Umar, Bandırmaspor'a transfer oldu.

KAMP dönemini sürdüren Muğla'nın Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Bodrumspor, oynadığı son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor'a farklı mağlup oldu. Bolu'daki maça

Diogo - Eren, Üzeyir, Süleyman, Samet, Halil İbrahim, Aldair, Gökdeniz, Muhammed, Brazao, Adem ilk 11'iyle çıkan yeşil-beyazlı ekip ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladıktan sonra ikinci 45 dakikada kalesinde 4 gol birden gördü.Öte yandan Bodrumspor'un yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı Nijeryalı forvet Aminu Umar, ligdeki rakiplerden Bandırmaspor'a transfer oldu.

- Bodrum
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Aminu Umar Trendyol Muğla Spor Haberler

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