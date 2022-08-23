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Bodrumspor voleybolda atağa kalktı

Spor Haberleri

Bodrumspor voleybolda atağa kalktı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'nci Lig 7'nci Grup'ta mücadele edecek olan Bodrum Belediye Bodrumspor, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'nci Lig 7'nci Grup'ta mücadele edecek olan Bodrum Belediye Bodrumspor, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takım kaptanı eski milli voleybolcu Deniz Hakyemez ve Hilal Şanlı'yla sözleşme yenileyen yeşil-beyazlı ekip, Fethiye Zirve'den 21 yaşındaki pasör Ceren Bağcı ve Aydın Gençlik Hizmetleri'nden 19 yaşındaki orta oyuncu Sude Tuna'yı renklerine bağladı. Her iki oyuncu ile 1'er yıllık sözleşme imzalayan Bodrumspor'da yapılan imza törenine voleybol şube yöneticileri Hadi Türk, Uğur Çilingiroğlu, Faruk Ulusoy, Ogün Yıldız ve Handan Yazıoğlu katıldı.


- Bodrum
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

voleybol Bodrum Spor Haberler

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