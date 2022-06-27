Bodrumspor, Trabzonspor'dan Koray Kılınç'ı aldı Spor Toto 1'inci Lig'in yeni takımı Bodrumspor, Trabzonspor'dan Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı. Spor Toto 1'inci Lig'in yeni takımı Bodrumspor, Trabzonspor'dan Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı. Geçen sezonu Sarıyer'de kiralık geçiren ve 30 maçta 10 gol katkısı veren 22 yaşındaki Kılınç, bonservisiyle Bodrumspor'a transfer oldu. Genç golcü ligin yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Trabzonspor Spor Haberler

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